Acre sedia conferência sobre meio ambiente e emergência climática nesta terça-feira

O Acre promove, nesta terça-feira (11), a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente (Cema), reunindo especialistas, gestores públicos, acadêmicos e representantes da sociedade civil para discutir os desafios ambientais do estado.

Organizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o evento será realizado no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, a partir das 7h30.

Com o tema “Emergência Climática: os desafios da transformação ecológica”, a conferência busca fortalecer as políticas ambientais locais e contribuir com propostas para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Durante o encontro, serão debatidas estratégias para promover a sustentabilidade e enfrentar os impactos das mudanças climáticas na região.