Acre tem alerta de chuvas e ventos intensos de até 60 km/h neste sábado, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de nível amarelo, neste sábado (1), que atingirá todos os municípios doAcre. As chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

O informativo está em vigência até às 10 horas do domingo (2), e indica ainda o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, é instruído não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para obter mais informações, é possível ligar nos telefones da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).

De acordo com o portal O Tempo Aqui, o sábado será com sol, mas com chances de chuvas pontuais e intensas em algumas áreas. Em Rio Branco e municípios próximos, a temperatura tem as mínimas entre 22 e 24ºC, e as máximas de 29 a 31ºC.

