Acre tem o menor percentual de mulheres empreendedoras do país, diz levantamento

O Acre tem o menor percentual de mulheres empreendedoras do Brasil, de acordo com o Brasil em Mapas, plataforma que divulga diversos levantamentos sobre os estados do país.

A pesquisa, referente ao ano de 2024, foi divulgada nesta semana em alusão ao Mês da Mulher.

O Brasil possui 10,4 milhões de mulheres empreendedoras e donas de negócios. “O percentual nacional é de 34% em relação ao total de empreendedores e trabalhadores por conta própria, formais e informais”, diz o levantamento.

No Acre, apenas 25% dos empreendedores são mulheres – a menor proporção entre os estados. A maior porcentagem é registrada no Rio de Janeiro, com 39%.

Estados com mais de 35% de mulheres empreendedoras incluem o Ceará e Santa Catarina, ambos com 36%. Os 34% atuais representam um crescimento de 33% em relação a dez anos atrás.

“A disparidade entre os gêneros evidencia a realidade ainda desigual nos negócios. Em relação aos 66% de empreendedores homens, há uma diferença de 32 pontos percentuais entre os gêneros”, conclui o estudo.