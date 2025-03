Acre tem previsão de chuvas intensas e alerta para alagamentos neste domingo; confira temperaturas

O estado do Acre deve enfrentar chuvas intensas e ventos fortes neste domingo (16), de acordo com dados do site O Tempo Aqui. A capital, Rio Branco, está sob alerta amarelo, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de rajadas de vento de 40 a 60 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Em Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, o alerta é laranja, indicando chuvas mais severas, que podem chegar a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h. Nesses locais, há risco elevado de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos mais severos.

Nos demais municípios do Acre, como Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Manoel Urbano, Porto Acre e Santa Rosa do Purus, a previsão indica chuvas esparsas, com temperaturas variando entre 28°C e 32°C nas máximas e entre 22°C e 23°C nas mínimas.

A população deve seguir as recomendações das autoridades, evitando áreas alagadas, não se abrigando sob árvores e desligando aparelhos eletrônicos em caso de tempestades.