Acre tem uma das menores taxas de obesidade infantil do país, diz levantamento nacional

O Acre aparece na 19ª posição no ranking dos estados com as menores taxas de obesidade infantil no Brasil, com um percentual de 6,04% entre crianças de 0 a 5 anos. Os dados são do Centro de Liderança Pública (CLP).

O levantamento considera como obesas as crianças cujo índice de massa corporal (IMC) ultrapassa o percentil 99,9 na relação peso/estatura para idade. Entre os estados com os menores índices de obesidade infantil, o Distrito Federal lidera com 2,76%. Já o Ceará registra o maior percentual, com 8,70%.

A obesidade infantil pode trazer consequências graves para a saúde física e emocional, aumentando os riscos de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de impactar o bem-estar e o desenvolvimento social das crianças.

No Acre, o fortalecimento de iniciativas voltadas para a educação alimentar e esportiva é essencial para a construção de hábitos mais saudáveis e a redução desses números nos próximos anos.