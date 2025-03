Acre volta a ter gasolina mais cara da região Norte; preço médio é de R$ 7,65 em Rio Branco

Pela segunda vez consecutiva neste ano de 2025, o Acre tem o maior preço no litro da gasolina comum na região norte, mostra levantamento da Ticket Log, empresa de logística de transporte que divulga monitoramentos mensais dos custos dos combustíveis. A média de preço a partir desta terça-feira (11) é de R$ 7,57 por litro.

Em janeiro, o estado já havia liderado o ranking com R$ 7,42. O aumento mensal foi de 2,02% no custo médio da gasolina. Ainda conforme o levantamento, o Acre também teve as maiores médias de preços em todos os combustíveis, e a região Norte lidera o ranking nacional há sete meses. Confira abaixo os custos indicados pela pesquisa dos combustíveis no estado:

Diesel – R$ 7,79

Diesel S-10 – R$ 7,81

Etanol – R$ 5,39

Gasolina – R$ 7,57

Considerando o levantamento semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o mês de março ainda não deu indicações de que haja redução nos preços dos combustíveis no estado. Considerando a primeira semana do mês, que foi a última edição divulgada da pesquisa, a média do litro da gasolina comum ficou em R$ 7,65, tendo como referência a capital Rio Branco. Este valor é o mais alto entre todas as capitais.