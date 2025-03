As festas de carnaval tem agitado os acreanos que aproveitam a folia pelas cidades do estado, mas o povo do estado do Acre não está fazendo festa e esbanjando alegria durante o período carnavalesco apenas em sua terra.

O professor de dança acreano, Luan Chalub, surpreendeu o público presente e o cantor Tony Salles, durante um show na primeira noite de carnaval em Salvador, capital da Bahia, com toda a sua desenvoltura, em cima do palco, enquanto dançava.

“Nunca imaginei em toda a minha vida que o Acre iria ditar como produz uma coreografia como essa. Que massa, que bom que eu consegui te ver ali com tua bandeira, do seu estado”, disse o cantor, enquanto a plateia gritava o nome do estado em coro. “Acre! Acre! Acre!”.