A Casa do Rio, bar e restaurante localizado na Rua Barbosa Lima, anunciou que fechará as portas através de publicação realizada em seu perfil no Instagram, na tarde deste sábado (8).

“A Casa do Rio fechou. Para sempre? Não sabemos. Obrigada a todos que fizeram parte dessa história. Assinado: Isabel.” diz o comunicado. O local era conhecido por sua gastronomia regional e funcionava de quarta a quinta a partir das 16h e de sexta a domingo a partir das 12h.

Ainda na publicação, o perfil do bar afirma que maiores informações serão veiculadas às 18h através de um pronunciamento. Os seguidores da página se pronunciaram acerca do anúncio.



“Já não basta a Confraria, agora Casa do Rio?”, disse uma das seguidores.”ah, não acredito, sério?”, disse outra. Os comentários foram, em sua maioria, em tom triste pelo fechamento do local.