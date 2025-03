A Adidas zerou o estoque de produtos da linha Yeezy, colocando um ponto final definitivo na parceria com Kanye West. A colaboração foi encerrada em 2022 após comentários antissemitas do rapper, resultando em um prejuízo milionário para a marca, depois de anos de sucesso comercial.

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A Adidas anunciou que esgotou todo o estoque de produtos Yeezy, encerrando de vez a parceria com Kanye West. “Não há mais nenhum tênis Yeezy disponível”, declarou o diretor financeiro da marca, Harm Ohlmeyer.

A relação entre a Adidas e o rapper foi encerrada em 2022, após uma série de comentários antissemitas de West. Desde então, a marca esportiva promove estratégias para liquidar os produtos remanescentes da linha Yeezy, com parte dos lucros direcionada a organizações de combate ao discurso de ódio.

Em 2023, a Adidas teve um prejuízo líquido anual de 58 milhões de euros, o primeiro em mais de 30 anos. O alto valor foi atribuído ao fim da parceria com o rapper, já que a marca ficou com um estoque avaliado em 1,2 bilhão de euros em vendas, só agora zerado.

Scott Olson/Getty Images

Adidas pós-Kanye West

Com o fim da parceria, a Adidas busca reestruturar sua estratégia de mercado e reforçar a identidade, deixando para trás o impacto da colaboração com Kanye West, que, durante anos, esteve entre as mais lucrativas da indústria da moda esportiva.

