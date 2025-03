Agressor tenta atear fogo em mulher após fraturar nariz dela com socos

Um homem foi preso, neste domingo (2/3), em Ceilândia, após tentar matar a mulher e incendiar a vítima, na área do Incra 9. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência, após vizinhos denunciarem que uma mulher estava sendo agredida. A vítima teve uma fratura no nariz e lesões no ombro, nos braços e nas costas.

Após agredir brutalmente a mulher, o homem, que não teve a identidade revelada, tentou atear fogo na vítima e só não conseguiu consumar o ato porque o filho da vítima interveio. Enfurecido, o criminoso incendiou a própria motocicleta, e as chamas se alastraram para a casa da família, destruindo objetos pessoais da esposa, do filho e da namorada do rapaz. O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) precisou ser acionado e conteve as chamas.

O suspeito foi preso e conduzido ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), para receber atendimento médico. Em seguida, foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foi registrado o flagrante.