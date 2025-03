Agronegócio com bom humor: por que o ovo ficou tão caro?

Dando prosseguimento à série “O Pobre Não Tem Um Minuto de Paz”, vamos falar sobre o alto preço do ovo. O patinho feio da alimentação, conhecido como “Lo pobre”, ou “o olhão”, finalmente brilhou! Em alguns supermercados, a dúzia chega a custar R$ 45, ou seja, R$ 3,75 por unidade. É, meu amigo, o café com leite e o pão com ovo agora estão na mesma categoria do camarão à beira mar!! Um luxo!!

Saiba que a cada 100 milésimos de segundo, são produzidos 1.600 ovos no Brasil, ou seja, se você piscou o olho agora, saiba que 1600 ovos foram produzidos. Em paralelo, em média, cada brasileiro consome 240 ovos por ano, e, anualmente, são produzidos impressionantes 52 bilhões de unidades! Além disso, o ovo não é só um ingrediente versátil na cozinha; ele também serve como matéria-prima para diversos produtos, incluindo vacinas! E para completar, 94% da produção deste alimento é feita de forma convencional.



Portanto, é um grande mercado.

O Que Está Por Trás Dessa Alta?

Mas o que está puxando esses preços? A agricultura não é uma foto, é um filme! Cada detalhe precisa ser analisado de forma ampla. Quando falamos do ovo, não é só a galinha que está no jogo; temos o milho, a ração… simples, né? Né não! Os eventos climáticos também entram na dança. A poluição, o efeito estufa, até o Trump! Tudo isso influencia o preço do nosso querido ovo.

Isso se traduz no economês como alta ininterrupta do preço do milho, inflação por dermanda, mudança de comportamento do consumidor e a geopolítica vigente, que fez alterações em diversos cenários, contribuindo para encarecer o ciclo de produção.

Na mesa de bar, se diria: “o cara polui lá no Japão e, adivinha? O bombadão da academia paga o preço da gemada aqui no Brasil. É a globalização, meu povo”!

O Futuro do Ovo

E o que o futuro nos reserva? Com a alta dos preços de outros alimentos, como carne, frango e suínos, o ovo passou de item acessório a protagonista em muitos lares. Resultado? Inflacionou por demanda!

Porém, há uma luz no fim do túnel. Espera-se uma leve queda nos preços, mais próxima da estabilização. Essa elasticidade pode ocorrer nos próximos dias, especialmente quando o mercado começar a responder às medidas adotadas pelo governo, como a isenção de alguns impostos sobre itens da cesta básica.

Então, quem diria que o ovo, o humilde ovo, se tornaria o novo ícone da gastronomia e da economia? No final das contas, a vida é cheia de surpresas, e o ovo é a prova disso! 🥚✨

* Thiago de Almeida é economista, pós-graduado em Agronegócio e ESG (Environmental, Social, and Governance).