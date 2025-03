‘Ainda Estou Aqui’ ultrapassa marca de R$ 200 milhões nas bilheterias mundiais

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ultrapassou, uma semana após a vitória no Oscar, a marca de R$ 200 milhões de arrecadação no mundo.

A informação está no site Box Office Mojo, que agrega as bilheterias globais. A produção de Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello chegou a marca de US$ 35 milhões, o que, transferido para reais, chega em R$ 202 milhões.

Em números totais, é o longa brasileiro com maior arrecadação de todos os tempos, porém, com a correção da inflação, “Minha Mãe é uma Peça 3” ainda fica na frente, com R$ 267 milhões (foram R$ 169,8 milhões na época).

Apenas nos Estados Unidos, “Ainda Estou Aqui” tem US$ 5,8 milhões (em torno de R$ 33 milhões). Ele está atrás apenas de “Central do Brasil”, com US$ 6 milhões, e “Cidade de Deus”, com US$ 7,6 milhões, como filmes nacionais que mais arrecadaram nos EUA.

Oscar de Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui” trouxe oprimeiro Oscar da história do Brasil, na categoria de Melhor Filme Internacional. A premiação ocorreu na cerimônia no domingo (2), em que o filme ainda disputava em outras duas categorias, de Atriz e Filme, mas acabou perdendo em ambas.

O Brasil venceu seu primeiro prêmio na categoria em sua quinta indicação. Os anteriores que disputaram foram: “O Pagador de Promessas”, “O Quatrilho”, “O que é isso, companheiro?” e “Central do Brasil”.