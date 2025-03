AJEB Acre lança antologia “Letras de Mulher”

A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB), Coordenação Acre, convida o público para o lançamento da 1ª Antologia “Letras de Mulher”, uma obra que reúne textos de autoras comprometidas com a valorização da literatura feminina. O evento acontecerá no dia 29 de março de 2025, às 18h30, no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco.

O livro, publicado pela Editora EME Amazônia, simboliza a força e a diversidade da escrita feminina, reunindo narrativas que refletem experiências, sentimentos e perspectivas das mulheres na literatura.

Com a frase “Cada texto é um pedaço de coragem, pois a literatura feminina não é um gênero, é uma força”, a antologia reforça seu propósito de dar visibilidade à produção literária feminina, incentivando o protagonismo das escritoras e jornalistas do Brasil.

A AJEB foi fundada em 1970. No Acre, a Associação existe desde 2018 e tem se dedicado a fortalecer o papel da mulher na literatura e na comunicação, promovendo eventos e publicações que estimulam o intercâmbio cultural e a expressão criativa.

O lançamento promete ser um marco para a literatura acreana, reunindo autoras, leitores e apreciadores da escrita para uma celebração da arte e do talento feminino.

Serviço:

Evento: Lançamento da 1ª Antologia “Letras de Mulher”

Data: 29 de março de 2025

Horário: 18h30

Local: Teatro Hélio Melo, Rio Branco