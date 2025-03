A cidade de Cruzeiro do Sul, a segunda maior do estado do Acre, foi atingida por uma forte chuva na tarde e noite de terça-feira (4), último dia de carnaval, causando diversos problemas para a população da cidade.

Dentre os problemas causados pela chuva estão destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos de certas áreas, como diversas ruas no centro da cidade, e a praça Orleir Cameli, onde é realizado os festejos de carnaval na cidade.

Alguns locais tiveram água entrando pelo teto, atingindo mercados e a maternidade da cidade, que alagou enfermarias e corredores. Um bueiro da cidade também foi afetado, pois não sustentou a pressão realizada pela água e afundou.

“A pedido do prefeito Zequinha Lima nós estamos acionando todas as linhas de frente da obra, da limpeza para que venham dar o suporte na desobstrução necessária e o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil já estão aqui. O Rio Juruá está com grande volume de água, que está represando os bueiros e a água está ficando toda aqui no centro, causando todo esse transtorno aqui nessa última noite aqui de Carnaval, nos comércios e tudo. A Prefeitura aqui está presente para dar o suporte necessário nesse momento porque sabemos que é difícil com um volume desse de chuva, mas nós estamos aqui pra ver o que é possível fazer pra amenizar mais essa situação”, disse o secretário de obras Carlos Alves.