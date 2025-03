Alan Rick visita sede do MDB, conversa com ‘cabeças brancas’ e movimenta cenário para 2026

O senador Alan Rick (UB-AC) acaba de chegar à sede do diretório regional do MDB no Acre, na Rua Antônio da Rocha Viana, na Vila Ivonete, em Rio Branco. Ele foi recebido pelo presidente interino da sigla, o ex-deputado Vagner Sales. No local, também já se encontra o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC), aliado dos emedebistas desde a última eleição de 2024, quando apoiou o candidato derrotado à Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Principal estrela da sigla na atualidade, o ex-prefeito petista e agora líder do MDB, que é convidado e esperado no evento, ainda não compareceu.

Alan Rick estaria procurando o MDB para uma possível aliança ou até mesmo filiação à sigla, caso se confirme, de fato, em Brasília, a criação de uma federação partidária entre o União Brasil e o PP, conforme vem sendo articulado pelos dirigentes nacionais das duas siglas. Caso a federação seja criada, as presidências estaduais ficariam a cargo dos governadores ligados às legendas – no caso do Acre, sob a liderança do governador Gladson Cameli, que atualmente preside o PP regional.

O problema para Alan Rick é que Gladson Cameli já demonstrou que, em 2026, quando deverá se afastar do cargo para concorrer ao Senado, passará o governo do Acre à vice-governadora Mailza Assis e, nas eleições estaduais, pretende apoiá-la como candidata ao Governo. Alan Rick, que lançou sua candidatura ao Governo praticamente logo após ser eleito senador em 2022, lidera as pesquisas de intenção de voto e esperava contar com o apoio de Gladson Cameli, o que provavelmente não acontecerá.

As relações políticas entre o senador e o governador entraram em ruptura desde que Gladson exonerou, de seu governo, praticamente todas as pessoas indicadas por Alan Rick.

O senador vem dizendo que a formação de uma federação partidária entre o PP e o UB não vai prosperar. Por isso, procurou os chamados “cabeças brancas” – como são chamados os líderes da sigla – para uma possível filiação ao MDB, caso se confirme a aliança entre os dois partidos. Na reunião desta manhã, ainda não compareceram a ex-deputada federal Jéssica Sales e o ex-prefeito Marcus Alexandre.

Caso se filie ao MDB, o possível futuro candidato ao Governo, Alan Rick, poderá ter a filha de Vagner Sales como sua vice. Quem ficaria numa saia justa com a presença de Alan Rick em seu partido seria Marcus Alexandre, que saiu do PT, mas mantém boas relações com seus ex-companheiros, os quais são duramente criticados pelo senador evangélico e bolsonarista.

Jéssica Sales não compareceu ao encontro, mas informou que, por estar de plantão como médica, não poderia participar. Marcus Alexandre era esperado até o fechamento desta matéria, mas ainda não havia chegado ao local.