Alegria e água fresca! Crianças se divertem na fonte da Praça da Revolução no Carnaval da Família

O calor típico do estado do Acre não desanimou os foliões que participaram do Carnaval da Família, neste domingo (2), na Praça da Revolução, em Rio Branco.

Em meio à festa, a fonte localizada no Centro da praça virou o ponto preferido das crianças, que aproveitaram a água para se refrescar em meio ao calor da festa.

Com roupas molhadas e muitos sorrisos, os pequenos se divertiram enquanto a música tomava conta do espaço. Pais e responsáveis acompanhavam de perto, garantindo a segurança dos filhos.

Veja o vídeo: