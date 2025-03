Além de Demi Moore: 8 estrelas de Hollywood que não têm Oscar

Glenn Close

Apesar de uma carreira consagrada, Glenn Close, 77 anos, detém o recorde de atriz que recebeu mais indicações ao Oscar sem nunca ter vencido. Ao todo, ela foi indicada oito vezes entre as categorias de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, sendo sua última presença na premiação em 2020.

Indicações: Melhor Atriz Coadjuvante — The World According to Garp (1982), O Reencontro (1983), The Natural (1984) e Era Uma Vez um Sonho (Hillbilly Elegy) (2020); Melhor Atriz — Atração Fatal (1987), Ligações Perigosas (1988), Albert Nobbs (2011) e A Esposa (2018).

Frazer Harrison/Getty Images

Willem Dafoe

O ator Willem Dafoe, 69 anos, também integra a lista das estrelas que nunca ganharam um Oscar. Ao todo, ele foi indicado quatro vezes e perdeu as estatuetas para nomes como Michael Caine, Benicio Del Toro , Sam Rockwell e Rami Malek.

Indicações: Melhor Ator Coadjuvante — Platoon (1986), Shadow of the Vampire (2000) e Projeto Flórida (The Florida Project) (2017); Melhor Ator — No Portal da Eternidade (2018).

Divulgação

Angela Bassett

Famosa por seus trabalhos na TV e no cinema, Angela Bassett, 66 anos, já foi indicada duas vezes ao Oscar e, inclusive, chegou a receber um Oscar honorário em 2023 pela carreira cinematográfica. Apesar disso, nunca venceu a premiação.

Indicações: Melhor Atriz — Tina (What’s Love Got to Do with It) (1993), onde interpretou Tina Turner; Melhor Atriz Coadjuvante — Pantera Negra: Wakanda Forever (2022).

Reprodução

Bradley Cooper

Contabilizando indicações como ator, diretor e produtor, Bradley Cooper, 50 anos, não teve sorte no Oscar e é sempre lembrado quando falam de grandes atores sem uma estatueta dourada. Na atuação, ele foi indicado cinco vezes e perdeu todas. Em seus trabalhos como diretor e produtor, ele coleta outras cinco derrotas.

Indicações: Melhor Ator — O Lado Bom da Vida (2012), Trapaça (2013), Sniper Americano (2014), Nasce Uma Estrela (2018) e Maestro (2023); Melhor Filme — Sniper Americano, Nasce Uma Estrela, Coringa (2019), O Beco do Pesadelo (2021) e Maestro; Roteiro — Nasce Uma Estrela e Maestro.

Reprodução/Instagram

Amy Adams

Amy Adams, 50 anos, também está no hall de maiores indicadas sem premiação. A atriz coleta seis indicações, cinco para Atriz Coadjuvante e uma para Melhor Atriz, sem nenhuma vitória. Ela foi derrotada nas ocasiões por Rachel Weisz , Penélope Cruz, Melissa Leo, Anne Hathaway, Regina King e Cate Blanchett.

Indicações: Melhor Atriz Coadjuvante — Retratos de Família (2005), Dúvida (2008), O Vencedor (2010), O Mestre (2012) e Vice (2018); Melhor Atriz — Trapaça (2013).

Divulgação

Edward Norton

Contando com a cerimônia de 2025, Edward Norton, 55 anos, soma quatro indicações ao Oscar, sem nenhuma vitória. Ao todo, ele foi indicado três vezes para Ator Coadjuvante e uma para Melhor Ator e perdeu para nomes consagrados, como JK Simmons e Roberto Benigni.

Indicações: Melhor Ator Coadjuvante — As Duas Faces de um Crime (1996), Birdman (2014), Um Completo Desconhecido (2024); Melhor Ator — A Outra História Americana (1999).

Divulgação

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan, 30 anos, foi indicada pela primeira vez quando tinha apenas 13 anos e, mais de uma década depois, continua aparecendo com frequência entre os indicados ao Oscar. Apesar de estar sempre em destaque nas premiações, a atriz nunca venceu uma estatueta.

Indicações: Melhor Atriz Coadjuvante — Desejo e Reparação (2007); Melhor Atriz — Brooklyn (2015), Lady Bird: A Hora de Voar (2017) e Adoráveis ​​Mulheres (2019).

Divulgação

Ralph Fiennes

Este ano, comentários de votantes ao Oscar viralizaram nas redes sociais por causa do ator. Os membros da Academia revelaram que não votaram em Ralph Fiennes, 62 anos, por sua atuação em Conclave (2024), por ele já ter ganhado o Oscar. A fala, contudo, está enganada, porque Ralph também integra a lista de atores que nunca venceu. O ator foi indicado por três as vezes à premiação, contando com a edição de 2025.

Indicações: Melhor Ator Coadjuvante — A Lista de Schindler (1993); Melhor Ator — O Paciente Inglês (1996) e Conclave (2024).

Jeff Kravitz/FilmMagic

Outros nomes

Entre os vários atores renomados de Hollywood que empilharam indicações, mas ainda não venceram, estão também: Michelle Williams (5 indicações), Johnny Depp (3 indicações), Michelle Pfeiffer (3 indicações), Mark Ruffalo (4 indicações), Laura Linney (3 indicações), Naomi Watts (2 indicações), Annette Bening (5 indicações), Ian McKellen (2 indicações), Sigourney Weaver (3 indicações) e Tom Cruise (3 indicações).