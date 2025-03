Além de ovo e café: veja os principais vilões da inflação de alimentos

Não é de hoje que os brasileiros estão sentindo o impacto do aumento dos preços dos alimentos. Um dos fatores que vem contribuindo com o encarecimento da comida é a inflação. Em fevereiro, o índice subiu 1,31%.

Comida mais cara

A inflação tem castigado os brasileiros ao elevar os preços dos alimentos que chegam às mesas. A principal explicação, segundo o governo, está nos fenômenos climáticos extremos.

Nos últimos 12 meses até fevereiro, a inflação dos alimentos acumula alta de 7,10% .

. A principal aposta do governo para reverter a situação é a “supersafra” agrícola prevista para este ano.

O governo federal decidi u isentar o imposto de importação (II) de 11 alimentos . A decisão, unânime, tem caráter emergencial e ficará em vigor por tempo indeterminado. O foco é frear o avanço dos preços.

A alta no preço dos alimentos preocupa o governo Lula (PT), que vê reflexos na popularidade.

O grupo Alimentação e bebidas avançou pelo sexto mês consecutivo, com os preços subindo 0,70%. A alimentação no domicílio (ou seja, o preço dos produtos nos mercados) cresceu 0,79%, o que mostra uma certa desaceleração em comparação a janeiro (1,07%).

Os preços que mais subiram nos últimos 12 meses até fevereiro foram: café moído, carnes, óleo de soja, ovo de galinha, azeite de oliva, abobrinha, laranja-lima e tangerina.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, o calor prejudica a produção, reduzindo a oferta dos produtos. “O café, com problemas na safra, está em trajetória de alta desde janeiro de 2024. Já o aumento do ovo se justifica pela alta na exportação, após problemas relacionados à gripe aviária nos Estados Unidos, e, também, pela maior demanda devido à volta às aulas”, explica.

As carnes acumulam aumento de quase 22% em 12 meses. Os destaques vão para a subida dos preços dos seguintes cortes: acém (27,85%), patinho (24,76%), pá (24,68%), costela (23,63%), peito (23,26%), lagarto comum (22,42%), contrafilé (21,47%), capa de filé (21,31%), filé-mignon (20,88%), músculo (20,78%), alcatra (20,68%), chã de dentro (20,57%) e carne de porco (20,22%).

Confira as altas dos vilões dos últimos 12 meses:

Café moído: 66,18%

Tangerina: 59,24%

Laranja-lima: 40,78%

Abobrinha: 28,17%

Limão: 25,31%

Óleo de soja: 23,39%

Carnes: 21,98%

Laranja-pera: 21,72%

Azeite de oliva: 14,16%

Leite longa vida: 11,11%

Ovo de galinha: 10,49%

No caso dos ovos, que encareceram 15,39% apenas em fevereiro, o especialista em gestão de supermercados Leandro Rosadas atribui o aumento nos preços da proteína à alta demanda dos EUA e à substituição do consumo de carnes por ovos.

Imposto zero

O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), aprovou lista de 11 alimentos que terão alíquota zero durante a importação.

Com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera reduzir o preço dos alimentos, pressionado pela alta inflação do país.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), reforçou que as medidas são emergenciais para baratear os alimentos. “É mais um instrumento para ajudar a reduzir o preço do alimento. Não é o único”, disse a jornalistas.

Terão imposto zerado:

Carnes desossadas de bovinos, congeladas (passou de 10,8% a 0%) Café torrado, não descafeinado – exceto café acondicionado em cápsulas (passou de 9% a 0%) Café não torrado, não descafeinado e em grão (passou de 9% a 0%) Milho em grão, exceto para semeadura (passou de 7,2% a 0%) Outras massas alimentícias, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo (passou de 14,4% a 0%) Bolachas e biscoitos (passou de 16,2% a 0%) Azeite de oliva (oliveira) extravirgem (passou de 9% a 0%) Óleo de girassol (passou de 9% a 0%) Outros açúcares de cana (passou de 14,4% a 0%)

Em relação à sardinha, a alíquota foi zerada dentro de uma cota de 7,5 mil toneladas. Também foi decidido aumentar a cota do óleo de palma. A tarifa já é zero e só aumentou a cota de 60 mil toneladas para 150 mil toneladas, pelo prazo de 12 meses.