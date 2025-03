Alerta! Casos prováveis de dengue cresceram quase 200% em apenas um ano no Acre

O estado do Acre tem enfrentado alerta no que se diz à saúde pública devido ao aumento significativo de casos de dengue. Entre as semanas 1 e 18 de 2025, o estado registrado 6.230 casos prováveis.

Esse valor corresponde a um aumento de 183,1%, quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados 2.201 casos prováveis da doença.

Além disso, a taxa de incidência da dengue no estado é de 707,4 para cada 100 mil pessoas, uma das mais altas de todo o país.

VEJA MAIS: Alerta! Acre já registrou quase 2 mil casos e três mortes por dengue em 2025, diz Sesacre

A população, especialmente nas áreas mais afetadas, tem sido alertada sobre a importância de prevenir a prevenção do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e sobre os riscos associados à falta de cuidados adequados.

Para conter o avanço da dengue, o Governo do Estado adotou ações emergenciais. Em janeiro de 2025, o governador Gladson Cameli decretou emergência em saúde pública. A medida tem validade de 90 dias.

A dengue, que pode apresentar sintomas como febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo e manchas vermelhas na pele. No estado, já está sendo ofertada a vacina contra a doença, disponível nas unidades de saúde, para o grupo de 10 a 14 anos.