O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o novo alerta para o estado do Acre, que tem um alerta amarelo registrado para esta terça-feira (4), que se estende até a quarta-feira (5), às 10h.

O alerta amarelo indica cerca de 20mm a 30mm de chuva por hora, podendo chegar a 50mm de chuva em um dia, com ventanias. O alerta chamou a atenção da Defesa Civil Estadual, que publicou um comunicado nas redes sociais, através dos stories do Instagram, alertando a população sobre possíveis riscos de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos ou árvores, assim como cortes de energia.

No mesmo aviso, alertas acerca do nível dos rios em certas localidades, como na Bacia do Juruá, em Cruzeiro do Sul, que chega aos 12,49m, próximo aos 13m, que é a cota de transbordamento.

Em Rodrigues Alves, o rio também preocupa, estando a apenas 6cm da cota de transbordamento. Já em Porto Walter, a preocupação fica pela rápida alta nas últimas 14 horas, subindo mais de meio metro.

Já a bacia do Abunã, teve alta em Plácido de Castro, subindo 8cm nas últimas 24h, permanecendo acima da cota de alerta do município, com 12,45m. Enquanto isso, a bacia do rio Iaco, em Sena Madureira chega a 11,90m, faltando apenas 10cm para atingir a cota de alerta.

Por fim, a bacia do rio Purus, na cidade de Manoel Urbano, foi registrado 8,61m, o que significa uma elevação de 91cm desde a última medição.