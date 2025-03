Alta no preço do ovo está relacionada ao estresse das galinhas pelo calor e alta procura, diz economista

O preço dos ovos de galinha tem gerado repercussão entre os consumidores. A cartela com 30 unidades sofreu alta no comércio e pode ser achada por uma média de R$ 30, nos supermercados, já nas ruas, está custando em média R$ 22.

O aumento no preço é ainda maior no interior do estado, em alguns municípios a cartela chega a R$ 40. A alta se dá em razão de diversos fatores, entre eles, o princípio da oferta e da demanda.

O professor do curso de Economia, da Universidade Federal do Acre (Ufac), Rubicleis Gomes, falou ao site Agazeta do Acre sobre os fatores que podem ter influenciado na alta dos preços do ovo.

O economista citou três motivos, o primeiro deles, o estresse das galinhas, causado pelas altas temperaturas no estado do Acre nos últimos meses, o que consequentemente impacta na diminuição da produção de ovos. Em razão disso, as granjas elevaram os preços para manter o lucro.

Outro ponto observado pelo professor foi o aumento da procura pelo produto, em razão, principalmente, da alta no preço das carnes, fazendo com que o consumidor venha trocando a proteína, aumentando a demanda do alimento.

A proximidade com a Semana Santa também pode está influenciando no aumento do preço do ovo, segundo o economista, já que parte da população troca a carne pelo ovo nesta época, gerando uma maior saída do produto.

O professor afirmou que a partir de abril o item possa diminuir de peço, no entanto, caso as granjas acreanas fiquem aptas a exportar para o Peru, o estado poderá sofrer um novo aumento.

“Aí nós vamos ter uma competição de produção. A que vai atender o estado e a que vai atender o Peru. Como a moeda peruana está muito valorizada em relação ao Real, a tendência é que, dadas essas condições, o preço do ovo continue alto no nosso estado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer”, finaliza o estudioso.

Com informações AGazeta do Acre