Altaneira brilha no Carnaval 2025 com presença e sabor marcante nos melhores blocos

O Carnaval 2025 está sendo repleto de alegria e muita festa, e a cervejaria Altaneira marcou presença com muito sabor e animação, participação ativa nos melhores momentos com experiências únicas para os foliões.

Com ativações especiais, parcerias estratégicas e muito sabor, a marca levou sua energia contagiante para os blocos de rua, camarotes parceiros, festas e encontros espalhados pela cidade.

Durante os dias de festa, a Altaneira que é única indústria de chopp do Acre esteve presente em diversos pontos do Carnaval, garantindo que os foliões aproveitassem cada momento com sua bebida gelada e refrescante. Além disso, a marca realizou ações interativas com os foliões, distribuiu brindes exclusivos e promoveu experiências sensoriais que reforçaram sua conexão com o público.

“Nós acreditamos que o Carnaval é um momento de celebração e conexão, e nada melhor do que brindar essa festa com os amigos, ao som de boa música e com uma bebida de qualidade feita aqui na nossa terra. Foi incrível ver tanta gente curtindo e compartilhando essa energia com a gente”, afirma Uelligton Júlio sócio da Altaneira

Com essa participação marcante, a Altaneira se destacou como uma das grandes protagonistas do Carnaval, levando sabor, alegria e responsabilidade para os momentos de celebração.

