Alto Acre já contabiliza mais de 1 milhão de cabeças de gado, aponta instituto

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) revelou os dados mais recentes da Campanha de Declaração de Rebanhos 2024, indicando que a pecuária continua sendo um pilar fundamental da economia no Alto Acre. O levantamento mostra que a região agora conta com 1.012.725 cabeças de gado, distribuídas entre os municípios da área.

Os números por município são os seguintes:

Brasiléia : 384.883 bovinos em 2.000 propriedades

: 384.883 bovinos em 2.000 propriedades Xapuri : 353.962 animais em 1.726 propriedades

: 353.962 animais em 1.726 propriedades Epitaciolândia : 186.792 cabeças em 1.089 propriedades

: 186.792 cabeças em 1.089 propriedades Assis Brasil: 87.088 bovinos em 585 fazendas

O crescimento no número de animais é visto por especialistas como um indicativo de maior produtividade e de um esforço crescente para melhorar as condições de comercialização e exportação da carne e seus derivados. A expectativa é que o setor continue a expandir, gerando ainda mais desenvolvimento econômico para a região.