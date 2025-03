Aluna da Ufac lança pesquisa inédita sobre danças urbanas como expressão da comunidade LGBTQIA+

A aluna do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (Ufac), Andressa Simone de Assis, publicou uma pesquisa em uma revista nacional sobre o papel das danças urbanas na construção de identidade e expressão cultural da comunidade LGBTQIA+ em Rio Branco.

A produção foi publicada na revista JRG de Estudos Acadêmicos, que tem alcance nacional.

A pesquisa é motivada pela vivência da própria autora e por sua conexão com pessoas que resistem e existem por meio da dança. Nesse sentido, analisa as narrativas de bailarinos locais, destacando como as práticas de dança funcionam como um espaço de resistência, afirmação e empoderamento.

“O artigo revela que as danças urbanas são uma ferramenta fundamental para a redefinição de identidades e o enfrentamento de normas sociais e de gênero, proporcionando visibilidade e inclusão para a comunidade LGBTQIA+. Além disso, a dança é apresentada como um meio de formação de redes de apoio e promoção da diversidade, fortalecendo laços comunitários e transformando realidades locais”, disse Andressa, que também é professora, dançarina e artista de danças urbanas, com ênfase em hip-hop e street dance.

De acordo com a autora, este é o primeiro estudo realizado com essa temática e voltado especificamente para essa comunidade.

“A pesquisa conclui que as danças urbanas transcendem a expressão artística, tornando-se um ato político e social que fortalece a luta por direitos e reconhecimento. A dança não é apenas uma prática corporal, mas um caminho de resistência e existência, especialmente para aqueles que, como eu, encontram na arte uma forma de celebrar suas identidades e construir um futuro mais inclusivo”, concluiu.

Para acessar a pesquisa, CLIQUE AQUI.