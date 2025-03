Alunos prestam homenagem emocionante de aniversário à gestora de escola pública; veja vídeo

Uma demonstração de afeto e respeito marcou o aniversário da gestora da Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falguiéres, em Goiana (PE). Em uma surpresa emocionante, alunos de todas as idades se reuniram do lado de fora da escola para prestar uma homenagem inesperada. O vídeo da celebração, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostra a escola tomada por estudantes que, em um gesto de carinho, aplaudiram e parabenizaram a gestora com gritos de “parabéns” e palavras de agradecimento.

O momento comoveu não apenas os presentes, mas também internautas, que reconheceram a importância dessa relação de confiança e respeito entre a gestora e seus alunos. Com uma gestão marcada pela dedicação e cuidado, a líder da instituição tem se destacado por sua postura acolhedora e comprometida com o desenvolvimento de cada aluno.

Ao longo do vídeo, é possível ver rostos emocionados e cheios de alegria, destacando o impacto positivo que a gestora tem na vida de cada um deles.