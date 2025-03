Álvaro Miguéis comandou um trabalho tático neste sábado, 1º, no Marinho Monte, e começou a pensar no duelo contra o Humaitá, jogo programado para sábado, 8, no Florestão, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. Contudo, o treinador não pode contar com o zagueiro Léo Japão(incômodo muscular), o meia Eduardo(lesão muscular) e o atacante Robert (tornozelo esquerdo), entregues ao departamento médico.

“Os três atletas estão evoluindo no tratamento e no máximo na terça estarão em campo para trabalhar com restante do elenco. Essa parada no Estadual acabou sendo importante para a recuperação dos jogadores”, comentou o fisioterapeuta do Independência, Rafael Roma.

Semana inicia

O elenco do Independência inicia mais uma semana de preparação neste domingo, 2, com um trabalho regenerativo na piscina.

“Vamos trabalhar no limite. A partida contra o Humaitá é decisiva”, afirmou Álvaro Miguéis.