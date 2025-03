América x Atlético Mineiro: decisão no Campeonato Mineiro

A grande decisão do Campeonato Mineiro acontece neste sábado (15/3), às 16h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A final será marcada pelo confronto entre América Mineiro e Atlético Mineiro, com o Galo levando ampla vantagem após golear por 4 a 0 no primeiro jogo da decisão. O time alvinegro, que pode até perder por três gols de diferença, precisa apenas de um empate ou derrota por uma margem confortável para conquistar o hexacampeonato. Já o Coelho, com a difícil missão de reverter esse placar, terá que fazer uma partida impecável se quiser levantar a taça.

A equipe comandada por Cuca vive um momento incrível nesta temporada, ainda invicta e com uma sequência impressionante de nove vitórias, incluindo partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. O técnico alvinegro poderá contar com o retorno de Hulk, que vem se recuperando de uma lesão e pode ser um trunfo importante para a busca do título.

Do outro lado, o América Mineiro atravessa uma fase delicada. Sob o comando de William Batista, o Coelho foi eliminado precocemente na Copa do Brasil pelo Cascavel, do Paraná, e agora, para salvar a temporada, precisa vencer o rival em um confronto histórico. O último título estadual do América foi em 2016, quando, de forma memorável, derrotou justamente o Atlético Mineiro. Agora, a missão é ainda mais árdua, mas a esperança é de que o time consiga superar as dificuldades e escrever um novo capítulo vitorioso em sua história.

América Mineiro x Atlético Mineiro

Data: 15 de março de 2025

Horário: 16h30

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte

Transmissão: Sportv, Premiere e Globoplay

América: Jori; Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Elizari, Kauã Diniz e Miquéias; Adyson (Figueiredo), Fabinho e Renato Marques

Técnico: William Batista

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Rony (Hulk)

Técnico: Cuca