American Airlines quebra silêncio sobre caso de Ingrid Guimarães

A American Airlines se manifestou após Ingrid Guimarães expor que foi coagida durante um voo da companhia aérea com destino ao Brasil. A atriz explicou que comprou passagem na Premium Economy, mas foi obrigada a migrar para a Economy após o assento de um passageiro da classe executiva quebrar.

O pronunciamento foi feito após questionamento do Metrópoles sobre o assunto. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro de nossa equipe está entrando em contato com um cliente para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão”, declarou a empresa em nota.

Antes da manifestação, a página oficial da American Airlines no Instagram foi inundada com comentários de brasileiros. A última publicação, feita no Dia Internacional da Mulher, recebeu mais de 17 mil comentários, um volume muito acima de qualquer outra postagem da companhia.

Ingrid Guimarães desabafa após ser coagida em voo da American Airlines

A atriz e comediante Ingrid Guimarães surgiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (10/3), para se pronunciar sobre o constrangimento sofrido durante voo da companhia American Airlines. A brasileira pegou o voo com destino ao Rio de Janeiro em Nova York, nos Estados Unidos.

“Esse vídeo é mais que um desabafo, é uma tentativa de fazer com que brasileiros não sejam mais tratados dessa forma pela American Air”, escreveu na legenda.

A atriz revelou que viveu uma situação abusiva. “Comprei uma passagem na Premium Economy e, quando já estava sentada com o cinto colocado, um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir para a classe econômica porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo, ‘é uma regra, sai do seu lugar que você pagou’. Entendeu?”, iniciou a atriz.

Ela continuou o relato. “Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. Eu disse: ‘tudo bem’. Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa. Em nenhum momento, perguntaram minha opinião, nem me explicaram. Apenas exigiram que eu levantasse com ameaças”, seguiu Ingrid.

A artista ainda disse que não iria se levantar, pois havia pagado pelo lugar.

“Aí veio uma funcionária gritando: vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando. Não satisfeita, ela anunciou no microfone, em um voo cheio de brasileiros, que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação.”

Ingrid Guimarães contou que a irmã e o cunhado tentaram intervir e explicar a situação. “A mulher simplesmente mandou eles calarem a boca. Detalhe, o único comissário brasileiro que tinha me disse a seguinte frase: ‘Querida, melhor você sair, [porque vai ter que sair] por bem ou por mal’”, recordou.

A brasileira seguiu o relato afirmando que ficou constrangida, porque alguns brasileiros que não sabiam da situação começaram a gritar com ela. “E é claro que, diante de um constrangimento público, eu fui para a classe econômica”, afirmou.

“Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca deram um voucher sem me explicar nada, apenas um papel na minha mão (que achei que fosse a nova passagem) dizendo que eu tinha um descontinho de US$ 300 dólares na próxima passagem. Inacreditável!”

“Agora eu te pergunto; o que eu tenho a ver com a cadeira quebrada da executiva dos outros? Não deveriam oferecer para outras pessoas também talvez uma bonificação, ou alguém que quisesse ir por um desconto. Uma negociação e, não, uma imposição?”, questionou a atriz.

“E eu fiz questão de vir aqui me expor, porque quem sabe um vídeo desse ajude com que os brasileiros sejam melhor tratados em companhias como essa. Até porque a gente sabe como é difícil para um brasileiro, hoje, comprar uma passagem para os Estados Unidos com o dólar como está. Às vezes a pessoa fica um ano juntando um dinheiro para pegar uma passagem dessa e ser tratada dessa maneira”, declarou a atriz.