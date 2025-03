Amiga que entregou jovem a facção é liberada em audiência de custódia por ter filhos pequenos

Acusada de matar João Vitor Silva Borges, foi solta nessa quinta-feira (13), Maria Fernanda de Lima, conhecida como a Dama de Vermelho, foi liberada para responder em liberdade por ter filhos pequenos. A decisão foi concedida pela Vara Criminal de Cruzeiro do Sul.

Apurações da Polícia Civil apontam que ela quem conduziu o jovem até o local onde ele foi torturado e morto. Ao menos quatro pessoas foram identificadas pelo crime e três delas foram presas.

VEJA MAIS: Caso João Victor: jovem foi entregue por amiga ao ‘tribunal do crime’ antes de ser morto

O corpo de João Vitor foi encontrado na terça-feira (11), às margens do Rio Juruá, próximo ao município de Guajará, no Amazonas. O garoto estava com as mãos amarradas e perfurações de faca nas costas. O mandante do crime já foi identificado e está sendo procurado pela polícia, assim como os demais participantes.

Segundo informações da polícia, João Vitor foi morto por ter segurado um ladrão com um mata-leão, evitando um assalto em Cruzeiro do Sul. Ele foi “condenado” no tribunal do crime por uma facção criminosa que atua na região.