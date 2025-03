Anitta: Quem é Pedro Cantelmo, cineasta que viveu um ‘revival’ amoroso com a cantora

A primeira foi em 2004, quando ele tinha 13 anos de idade e a cantora, que ainda atendia pelo nome de Larissa, 11. Os dois moravam em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. “Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu não era. E eu era horrorosa. Ele veio me beijar, foi tipo: eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu não era. Fiquei muito feliz e falei: ‘ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira”, relembrou recentemente a cantora.

A vida seguiu depois disso. Aos 15 anos Pedro começou a filmar, e, aos 23, fundou sua própria produtora, a Serra Negra. Enquanto isso, Larissa virou Anitta, iniciou sua carreira no funk, na equipe de som Furacão 2000 e não tardou a tornar-se uma estrela do pop mundial. Em meio a uma sessão de meditação, ela teve ideia de convidar Pedro Cantelmo para dirigir, junto com João Wainer, o documentário “Larissa: O outro lado de Anitta”, que estreou esta quinta-feira (6) na Netflix.

“A gente começou a fazer o filme e várias pessoas passaram por essa experiência, tentativa, e a gente não conseguia captar a Larissa, sabe?”, contou ela ao site Hugo Gloss. “Eu falava: ‘Gente, mas não tem Larissa’. Porque eu estava com a minha família, mas não tinha uma câmera ali de alguém que eu não tinha intimidade. E também acho que a pessoa que não tem intimidade, ela fica meio com receio.”

No meio das gravações, rolou um revival de Larissa e Pedro. “Ele soube fazer isso muito bem. Conforme o filme foi rolando, isso foi acontecendo, sabe? Não foi algo que já estava acontecendo, e eu chamei ele, foi o contrário. Eu sabia que independente de rolar alguma coisa ou não, que a gente nem pensou nisso, na verdade, ele conseguiria captar a Larissa, entendeu?”, disse Anitta, para Hugo Gloss.

Em um dos momentos da série, os dois chegaram a aparecer nus, tomando banho juntos, em cena quente. Mas o revival não prosseguiu por uma “pisada de bola” do cineasta. “Acontece que mandei mal com ela, e ela não quis continuar junto, na mesma hora. Se eu tivesse que dizer um defeito da Larissa, seria esse: essa capacidade assustadora de cortar situações quando elas não estão exatamente de acordo com o que ela considera certo. O fato é que depois dessa noite, a gente se afastou de vez”, disse Pedro, que pode ser visto no filme em um momento de discussão com Anitta.

Nos stories do Instagram, a cantora disse que o novo affair com Pedro, na verdade, foi uma maneira que ela encontrou para se sentir livre e segura durante as gravações: “O que aconteceu nessa relação não é importante. A última conversa que eu tive com ele sobre esse assunto foi o que vocês viram no filme mesmo, que foi interrompida por um pedido de foto. E também a gente acha isso muito genial, porque retrata exatamente situações da minha vida onde, quantas vezes, em momentos importantes fomos interrompidos por uma pessoa pedindo uma foto, coisas do tipo, e a gente queria que realmente o público tivesse essa sensação.”

Ainda segundo ela, “depois, óbvio, conversamos depois sobre coisas profissionais, trabalho, sobre o filme, até hoje falamos, batemos edições, mas sobre relação, aquela foi a última conversa.”