Ao lado de Bittar e Antônia Lúcia, Bocalom entrega veículos novos para instituições sociais

A prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta sexta-feira (14), a entrega de três veículos, oriundos de emendas parlamentares da deputada federal Antônia Lúcia.

Os automóveis, de modelo Renault Kwid, foram entregues em evento que aconteceu em frente a prefeitura da capital acreana, e contou com a presença de representantes das comunidades contempladas.

As entidades que receberam os veículos são: Associação de Moradores de Bairro do Tancredo Neves, a Associação de Mulheres Empreendedoras Vila Betel e Diocese Rio Branco.

A irmã Raquel, representante do hospital Santa Juliana, que receberá o repasse do carro que terá como destino a Diocese Rio Branco, falou sobre a utilização do veículo.

“Nós temos muito trabalho dentro do hospital, nós temos muito trabalho dentro da própria Diocese. Então, transitar de um lugar para o outro para pegar algum paciente que talvez esteja precisando para ir buscar alguma encomenda, para ir buscar algum colaborador que esteja precisando de auxílio, isso vai ajudar bastante, vai auxiliar não só para o hospital, mas como a Diocese, como um todo” destacou.

O médico Gerse Câmara, representante da gestão do hospital Santa Juliana, também esteve presente no evento, e destacou a importância do novo veículo destinado para a instituição.

“Nós fazemos um serviço social muito grande, a Diocese tem uma responsabilidade imensa no estado do Acre, em Rio Branco principalmente, e a gente precisa ter. E ter um meio de locomoção que nos ajude a chegar mais fácil ao nosso cliente, que é exatamente a comunidade mais carente”, disse.

A deputada Antônia Lúcia também enfatizou a importância de ações como esta para a cidade de Rio Branco.

“Não é construir para o meu mandato, é atender a população da nossa querida cidade de Rio Branco”, enfatizou.

O prefeito da capital acreana, Tião Bocalom, também esteve presente no evento e falou sobre a parceria com a deputada federal.

“A deputada tem sido uma grande parceira da sociedade como todo, ela tem olhado o estado do Acre com muito cuidado e carinho. Cada uma das instituições está recebendo um veículo para poder facilitar a locomoção, o atendimento das pessoas, então eu só tenho que parabenizar a Antônia Lúcia”, destacou o prefeito.

VEJA FOTOS: