O funcionário público Sandeson Kleito Gabriel Moura, de aproximadamente 45 anos, tentou agredir sua esposa com um tijolo, mas acabou sendo atropelado e arrastado por vários metros na tarde desta segunda-feira (3). O caso ocorreu na Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, no bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do 5° Batalhão foi acionada para atender um acidente de trânsito. No entanto, ao chegar ao local, os policiais perceberam que a situação envolvia um caso de violência doméstica e ameaça de morte.

De acordo com testemunhas, Sandeson, que é servidor público da Prefeitura de Epitaciolândia e trabalha como motorista, estaria supostamente sob efeito de álcool quando tentou agredir sua esposa com um tijolo. No momento da tentativa, ele tentou arremessar o objeto contra o pára-brisa de um carro prata, mas, ao perceber a intenção do marido, a mulher acelerou o veículo, atropelando o agressor para se defender.

O homem foi arrastado sobre o capô por alguns metros até cair no chão, batendo a cabeça. Ele precisou de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Em seguida, Sandeson foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia, com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.

Ainda muito abalada e temendo por sua segurança, a esposa procurou a Delegacia da Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência contra o agressor.

Após receber alta médica, Sandeson será conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia, onde responderá pelos crimes de violência doméstica e ameaça de morte contra a esposa.

VEJA: