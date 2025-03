Ao vivo: acompanhe a transmissão do Carnaval 2025 pelo ContilNet, Top Mídia e TV Rio Branco

A segunda noite do Carnaval da Família, que acontece na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, segue com muita animação neste domingo (2). Entre as atrações musicais do dia estão a Banda Som dos Clarins (Baile Infantil e Idosos), DJ Richard Bader, Banda Elias Sarkais, DJ Calixto (Nacional), Banda Álmaro Kário, DJ Yuri Vargas e Pegada Prime, prometendo uma noite repleta de energia e ritmo.

Para quem não pode comparecer, a transmissão ao vivo é realizada pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

A apresentação fica por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com o reforço dos influenciadores Edmirk Herculano e os repórteres de rua Geovany Calegário, Pedro Schattat e Jonas Machado, garantindo muita energia e alegria para quem acompanhar de casa. Além disso, as entrevistas ao vivo confirmadas são com Aberson Carvalho, Secretário de Educação e Cid Ferreira, Secretário Municipal de Infraestrutura.

Acompanhe ao vivo: