AO VIVO: acompanhe a transmissão do Carnaval 2025 pelo ContilNet, Top Mídia e TV Rio Branco

A segunda noite do Carnaval da Família, que acontece na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco, tem início às 18h deste sábado (1). Além das atrações locais, a festa terá a escolha das rainhas gay e trans 2025.

Entre as atrações musicais da noite estão Dj Marcelo Cordeiro, os Mugs II, banda Arregaça-aê, Dj Lauro Felix e Sandra Melo para encerrar o segundo dia de festa.

E é claro, para você não perder nenhum momento dessa festa, a transmissão ao vivo é feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

A apresentação fica por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com o reforço dos repórteres de rua mais esperados: Geovany Calegário, Pedro Schattat e Jonas Machado, que prometem levar muita energia e alegria para quem estiver assistindo de casa.

