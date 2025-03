Leila relata que estava em uma área próxima ao cordão de isolamento, onde havia muitos policiais. Com a confusão, ela teria acabado furando esse isolamento.

A escritora relata que foi abordada por um policial que a empurrou. “Quando ele me empurrou, meu amigo, que não aceita violência contra a mulher, foi para cima do cara para ele não me bater”, contou.

O amigo, então, teria começado a ser agredido pelos policiais e ela tentou intervir para ajudá-lo. Segundo Leila, foi nesse momento que ela também foi agredida pelos policiais. “Esse tipo de criminoso precisa pagar pelo que fez”, disse.

Em imagens publicadas nas redes sociais (foto em destaque), Leila aparece ensanguentada e com marcas pelo corpo. A mulher, que precisou levar pontos na cabeça, procurou a Polícia Civil para registrar o caso.

Em nota, a Polícia Militar do Pernambuco informou que, até o momento, não há registro de denúncia. “Sobre agressões a foliões, a Polícia Militar de Pernambuco não compactua com situações que envolvem abusos de autoridade e/ou agressões físicas e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da sociedade pernambucana”, destacou.

A corporação ainda frisa que “todo efetivo empregado no policiamento ostensivo no período de Carnaval é orientado a trabalhar dentro da legalidade, respeitando o cidadão, de forma a garantir a segurança de quem estiver nos polos de animação”.