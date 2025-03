Após a morte de jovem, vídeo em que ele aplica mata-leão em assaltante volta a circular nas redes

Após a morte do João Vitor Borges, de 21 anos, um vídeo seu em que aparece imobilizando um suposto assaltante voltou a circular na internet. O jovem despareceu no último sábado (8), após sair de casa, e foi encontrado sem vida já na tarde desta terça-feira (11), no Rio Juruá.

ENTENDA: Delegado diz que já sabe a motivação do assassinato de jovem de Cruzeiro do Sul; três foram presos; ASSISTA

Nas imagens, João Vitor surge aplicando um golpe, chamado mata-leão, em um outro homem e o imobilizando até a chegada da polícia, frustrando uma suposta tentativa de assalto. As imagens ganharam repercussão na internet.

Três pessoas foram presas pela morte do jovem, são eles: Bruno Teixeira de Souza, Maria Francisca Fernandes de Lima, e Gabriel Farias Cruz. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, João Vitor teria sido julgado pelo “tribunal do crime” por algumas atitudes que ele teria cometido, que desagradaram.

No entanto, Heverton Carvalho afirma que o jovem não tinha nenhum envolvimento com organização criminosa, sendo atraído por uma amiga para a morte. Ela teria presenciado a execução e o descarte do corpo. Segundo o delegado, outras pessoas ainda poderão ser presas.

VEJA O VÍDEO: