Após agressões envolvendo criança com deficiência em voo, Gol é condenada a indenizar passageiras

A Justiça de São Paulo determinou que a Gol indenizasse uma mãe e sua filha após agressões físicas e verbais sofridas em um voo da companhia, ocorrido em fevereiro de 2023. A decisão da 4ª Vara Cumulativa de Cubatão (SP) estipula que a empresa deverá pagar R$ 10 mil para cada uma das vítimas por danos morais. A Gol, que pode recorrer, preferiu não se manifestar sobre a sentença.

O incidente aconteceu antes da decolagem de um voo de Salvador para São Paulo, quando uma das vítimas, de 42 anos, encontrou sua poltrona ocupada por uma passageira com uma criança com deficiência. Ao pedir que o assento fosse desocupado, ela foi agredida verbalmente pela família da criança, e as ofensas rapidamente se transformaram em agressões físicas. A filha da vítima, de 19 anos, tentou intervir e acabou também ferida.

Imagens da briga circularam nas redes sociais e, em um áudio obtido, um comissário de bordo afirmou que a confusão teve início devido à falta de empatia da passageira que não cedeu o assento. Depois do episódio, as vítimas registraram um boletim de ocorrência e processaram a Gol, que foi condenada pela omissão de sua responsabilidade de garantir a ordem a bordo.

O juiz Sérgio Castresi de Souza Castro destacou que a Gol falhou ao não impedir que a poltrona reservada fosse ocupada indevidamente, além de não tomar medidas eficazes para evitar a confusão. Para ele, a companhia tinha a obrigação de assegurar que os passageiros cumprissem o que estava estabelecido no bilhete. Também foi mencionada a omissão da empresa, que, ao não se posicionar após a repercussão do caso, deu a entender que a vítima teria sido culpada pela briga.

A advogada das vítimas, Josiane Moraes, considerou a sentença um marco, afirmando que ela reforça a importância do respeito aos direitos de todos os passageiros. A família também tem planos de processar os agressores na esfera cível, buscando justiça completa.

O voo G3 1659 sofreu um atraso de aproximadamente uma hora devido à confusão. A Gol lamentou o ocorrido e informou que as ações da tripulação foram focadas na segurança dos passageiros.