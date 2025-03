Após cirurgia, bebê de 1 ano é transferido para UCI do Hospital da Criança em estado grave

O bebê de 1 ano e 4 meses que foi atingido com um disparo na cabeça após ataque de organização criminosa no último sábado (8), no Segundo Distrito de Rio Branco, passou por cirurgia e foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital da Criança. Segundo informações, o estado de saúde da criança é considerada gravíssimo.

O crime ocorreu no bairro Santa Inês, em que os acusados dispararam contra a mãe do pequeno, que estava com ele em um carrinho. Um adolescente de 14 anos também saiu ferido. Um vídeo que circula nas redes, mostra o momento da ocorrência, que deixou os morados do local desesperados.

O caso faz parte de uma série de ataques que também aconteceram na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, que também deixou William Inácio de Souza, de 18 anos e outro adolescente de 17 anos.

Veja o vídeo: