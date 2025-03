Após conflito de interesse, Ronaldo retira candidatura à CBF

Após declarar intenção de concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ronaldo Fenômeno anunciou, publicamente, a retirada de sua candidatura. Por meio das redes sociais, o ex-jogador revelou ter recebido negativa de reunião de 23 das 27 federações nacionais de futebol.

Além da negativa das federações, um conflito de interesse também foi entrave para a candidatura de Ronaldo à CBF. O ex-jogador tem R$ 27,5 milhões para receber do Cruzeiro (MG) por ano, até 2035, pela venda do clube, o que reforça a vinculação dele com a Raposa.

O elo entre o time mineiro e o ex-atleta é um empecilho para as aspirações políticas do ex-craque no futebol brasileiro. O total da negociação foi de R$ 302 milhões.

Cláusula de barreira

Apesar da intenção de se candidatar à presidência da entidade máxima do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno ficou impossibilitado pela cláusula de barreira. A CBF exige o apoio de, pelo menos, quatro federações, além de quatro clubes, para registrar oficialmente uma candidatura.

Uma fonte ligada à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) revelou que o presidente Daniel Vasconcelos foi uma das lideranças a recusar o convite de Ronaldo Fenômeno.

Além da FFDF, o presidente da Federação de Futebol de Pernambuco também recusou o convite enviado por Ronaldo. A Federação Paulista de Futebol não respondeu ao pedido do ex-jogador.

Conflite de interesse

Documentos da Junta Comercial informam que Ronaldo deve receber parcelas anuais de R$ 27,5 milhões até 2035 referentes à venda do Cruzeiro. A primeira parcela deve ser efetivada “no primeiro aniversário do fechamento da operação (de venda), ocorrido em 1º de julho de 2024”.

Ronaldo Fenômeno oficializou a venda da SAF Cruzeiro em abril de 2024, mas a operação só foi finalizada em julho do mesmo ano. O empresário estava no comando da Raposa desde o fim de 2021.

No acordo da venda do Cruzeiro, ficou estabelecido que Ronaldo é “credor fiduciário”. Assim, ele tem direito de retomar todas as ações societárias do clube mineiro, caso haja atraso em alguma das 11 parcelas do pagamento total até 2035.

A situação configura conflito de interesse evidente. Por essa razão, o Estatuto da CBF proíbe que o presidente da entidade que comanda o futebol no Brasil mantenha vínculos com qualquer clube.

Candidatura

Ronaldo declarou interesse em presidir a CBF em dezembro de 2024. A retirada da candidatura veio apenas três meses após a declaração do empresário.

O próximo pleito à presidência da entidade será apenas em 2026. Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF, e o mandato dele vai até março de 2026.

Confira declaração de na íntegra Ronaldo:

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.

Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada.

No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo.

O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer. A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é direito deles e eu respeito, independentemente das minhas convicções.

Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união.