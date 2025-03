Após entregar cargo ocupado pela esposa, vereador diz que não brigou com Gerlen

Durante a sessão ordinária na noite desta terça-feira (11), o vereador Denis Araújo (PP) usou parte do seu tempo no grande expediente para esclarecer a saída de sua esposa, Monaliza Araújo, da Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira. Ele afirmou que, ao contrário do que foi noticiado pela imprensa, Monaliza não foi demitida por qualquer motivo específico, mas decidiu entregar o cargo ao prefeito Gerlen Diniz.

Denis Araújo e sua esposa são evangélicos. Nesse contexto, ele explicou que não se sentiu confortável após participar da organização do Carnaval 2025. “Não me senti bem à frente do Carnaval. Eu, que canto na igreja, que louvo, não fiquei bem, porque já saí desse meio, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Então, decidimos entregar a pasta. Tivemos uma boa conversa com o prefeito Gerlen Diniz, de forma amigável e tranquila. Não estamos brigados. Vou continuar ajudando a cultura de Sena Madureira, principalmente na parte gospel”, destacou.

Durante a campanha de 2024, o então candidato Gerlen Diniz prometeu que, caso eleito, daria o comando da Cultura Municipal a Denis. “Quero agradecer ao prefeito, que honrou sua palavra. Minha esposa não continuará como secretária pelos motivos já expostos”, completou.

O nome do novo secretário ou secretária de Cultura ainda não foi definido pelo prefeito.