Após erro, prefeitura diz que lista de convocados deverá ser publicada ainda nesta quinta-feira

A prefeitura de Rio Branco divulgou uma nota de esclarecimento acerca da convocação do concurso da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicada de forma equivocada nesta quinta-feira (13).

De acordo com o Executivo Municipal, a previsão é que seja publicada uma nova convocação em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE), ainda nesta quinta.

ENTENDA: Prefeitura erra e publica lista antiga de convocados de concursos; líder do prefeito se posiciona

O erro se seu devido a uma falha no cruzamento de informações. “Tão logo a inconsistência foi identificada pelas equipes de Administração e Planejamento, imediatamente foram acionadas as equipes responsáveis pela publicação oficial para providenciar a devida retificação”.

Ao todo, devem ser convocados 172 servidores da educação, oriundos do concurso público de 2019.