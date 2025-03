Após estabilidade, Rio Acre sobe 5 centímetros nas últimas horas e chega a marca de 15,76 metros

Desde às 9h deste sábado (15), o nível Rio Acre na capital estava estabilizado na marca de 15,71 metros, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, mas voltou a subir nesta noite. Em meio à situação de emergência que já afeta mais de 4 mil pessoas, o manancial está na medição das 21h com 15,76 metros.

Mais de 40 bairros foram atingidos pelas enchentes, o que corresponde a 189 famílias desalojadas, ou seja, que estão na casa de parentes ou amigos, 15 comunidades rurais afetadas, dentre elas três são isoladas, e 930 famílias rurais atingidas, e pelo menos 69 famílias no abrigo do Parque de Exposições.

De acordo com as autoridades, o afluente deve chegar aos 16 metros ainda neste fim de semana. No interior, o rio está em transbordamento no município de Porto Acre, onde marcou 13,30m na manhã deste sábado. Já em Plácido de Castro, outro município em transbordamento, o Rio Abunã está com 12,72m, porém, em estabilidade.