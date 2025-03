Após estabilizar, Rio Acre reduz alguns centímetros e volta a marca de 14,33 metros nesta terça-feira

O nível do Rio Acre se manteve estável na maior parte da manhã desta terça-feira (11), com 14,35 metros. Segundo dados divulgados pela Defesa Civil, o manancial alcançou no inicio desta tarde a marca de 14,33 metros, reduzindo 2 centímetros.

Mesmo com o novo alcance, as enchentes ainda é uma possibilidade, e causam preocupação as famílias atingidas e autoridades estaduais, já que o afluente ultrapassou a cota de transbordamento.

Veja os números completos de desabrigados e famílias atingidas até esta terça-feira (11):

Ocorrência atendidas: 21

Famílias retiradas pela Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros Militar: 21

Pessoas atendidas: 67

Bairros atingidos: 13

Abrigo ativo Escola Municipal Maria Lucia Bairro: Morada do Sol

Famílias: 10

Abrigo ativo Escola Madre Hidelbranda – Bairro 15

Pessoas abrigadas: 29 indígenas (responsável Defesa Civil Estadual e Municipal)

Abrigo para ser ativado: Escola Municipal Bem Fica – Bem Fica

Famílias: 0

Abrigo para ser ativado: Escola Municipal Chico Mendes – Santa Inês

Famílias: 0

Abrigo para ser ativado: Parque de exposições

Famílias: 0