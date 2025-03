Após justiça negar habeas corpus, defesa de acusado de estuprar babá do filho diz que vai recorrer no STJ

Os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJA-AC) negaram um habeas corpus para Rafael dos Santos Soares, de 26 anos, acusado de abusar a babá do filho de 2 anos no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Rafael está preso desde o dia 26 de janeiro.

O habeas corpus foi negado, pois a justiça alegou possibilidade de fuga por parte de Rafael. Participaram do julgamento os desembargadores Denise Bonfim, Samoel Evangelista e Francisco Djalma.

VEJA MAIS: Justiça nega habeas corpus a homem acusado de estuprar babá do próprio filho em Rio Branco

“Verifico a necessidade de manutenção da prisão do paciente, (Rafael Soares) conforme bem apontado pela autoridade coatora para garantir a ordem pública e para impedir a reiteração delituosa ou fuga, e ainda, para garantir a aplicação da lei penal”, diz parte da decisão.

A defesa do suspeito informou que vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jovem estava no segundo dia de trabalho e tinha conseguido o emprego para ajudar financeiramente a mãe. No dia 25 de janeiro, quando chegou ao local no bairro Mocinha Magalhães, a jovem diz que foi estuprada pelo patrão.

Rafael acabou preso em flagrante pelo crime no bairro Estação Experimental, levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e passou por audiência de custódia, quando teve a prisão preventiva decretada.