Após morte de capivara, Saerb diz que qualidade da água em Rio Branco ‘não está comprometida’

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) se manifestou nesta segunda-feira (10), sobre o incidente envolvendo uma capivara na lagoa de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) 2. Em nota oficial, a autarquia lamentou o ocorrido e garantiu que a qualidade da água distribuída à população não foi comprometida.

De acordo com o Saerb, o animal foi avistado na lagoa de captação no dia 28 de fevereiro e, imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. No entanto, devido à movimentação do animal, ele fugia das tentativas de captura e permaneceu no local nos dias seguintes, 1º e 2 de março.

Durante esse período, o Saerb manteve contato constante com os Bombeiros e tomou medidas para solucionar a situação, segundo o órgão. No dia 3 de março, às 14h, a autarquia optou pelo desligamento da bomba da captação, mas o animal já havia falecido.

O Saerb esclareceu, ainda, que a decisão de interromper a captação imediatamente poderia comprometer o abastecimento de água da cidade, o que levou a uma avaliação antes da interrupção do funcionamento do sistema.

A autarquia reforçou que realiza análises da qualidade da água de forma constante, a cada duas horas pelos operadores da ETA e diariamente pelo laboratório do Saerb. As ações seguem as diretrizes da Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, com coletas na saída da ETA e na rede de distribuição para garantir a segurança da água fornecida aos consumidores.

“Contamos com uma equipe de biólogos e laboratoristas capacitados para assegurar a excelência no controle da qualidade da água. Embora o incidente tenha ocorrido na lagoa de captação, a água tratada e distribuída à população segue dentro dos padrões de qualidade exigidos”, informou o Saerb em nota.

Confira a Nota na íntegra

NOTA OFICIAL

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) lamenta profundamente o ocorrido na Captação da ETA 2 e esclarece os fatos, reafirmando seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com a prevenção de novos incidentes.

No dia 28 de fevereiro, uma capivara foi encontrada na lagoa de captação de água, e, de imediato, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Apesar das tentativas de captura, o animal fugia da abordagem e permaneceu na lagoa nos dias seguintes, 1º e 2 de março. Durante esse período, o Saerb manteve contato constante com os Bombeiros e tomou todas as medidas possíveis para resolver a situação. Os números de protocolo gerados durante o ocorrido foram: nº 4388, 5699 e 7868.

Na segunda-feira, 3 de março, às 14h, o Saerb decidiu desligar a bomba após avaliar que a interrupção imediata poderia comprometer o abastecimento de água à população. A bomba foi desligada como medida de segurança, mas, infelizmente, o animal já havia falecido.

Controle de Qualidade da Água

Os operadores da ETA realizam análises a cada 2 horas e o laboratório do SAERB fiscaliza a qualidade da água com análises diárias. Cumprimos a Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde e realizamos coletas de água na saída da ETA e na Rede de Distribuição para garantir que a água mantenha a mesma qualidade até a residência do usuário. Contamos com biólogos e laboratoristas capacitados para garantir a excelência no controle da qualidade da água.

Reforçamos que, embora o incidente tenha ocorrido na lagoa de captação, a qualidade da água tratada e distribuída à população não foi comprometida.