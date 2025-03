Após padre marcar cruz de cinzas em testas, fiéis relatam queimaduras

Diversos fiéis de Carnaúba dos Dantas, no interior do Rio Grande do Norte, relataram queimaduras e lesões na pele após receberem a marca da cruz na testa durante uma das missas de cinzas, realizadas nesta quarta-feira (5/3). Diante dos relatos, o padre Ronney Galvão, representante da Igreja Católica, emitiu uma nota de esclarecimento.

Segundo o padre, responsável pela celebração religiosa, a quantidade de pessoas afetadas ainda é incerta e, além disso, o motivo das queimaduras segue como um mistério para a igreja do município. Fiéis que participaram da missa das 19h na Paróquia de São José notaram lesões na testa após a aplicação do símbolo religioso.

Uma estudante, identificada como Sara Heloísa Sousa, logo após receber a marca da cruz com o namorado, relatou que ambos sentiram ardência na pele.

Após várias pessoas terem sido queimadas, a jovem considera que a ardência foi alguma reação química. Já outros religiosos acreditavam que era apenas uma alergia. O namorado de Sara, identificado como Luan Jackson, também foi um dos afetados e relatou que a ardência começou após receber o sinal da cruz.

“Foi colocada a cinza sobre o nosso rosto, eu voltei para o lugar que eu estava e, com pouco tempo, começou a queimar, e não passava. Estava queimando muito e eu corri para um amigo meu que é vizinho da igreja, lavei, e percebi que tinha queimado a pele. Eu perguntei ao pessoal se estava queimando e responderam que estava”, relatou.

“Radicalidade dos exercícios quaresmais”

De acordo com o padre, a celebração é uma tradição da Igreja Católica, e as cinzas são aplicadas no início da quaresma, o período de 40 dias da preparação para a Semana Santa. O evento religioso simboliza que os seres humanos são pó e é um chamado para que os cristãos católicos vivam “a radicalidade dos exercícios quaresmais”.

O líder religioso diz que há diversas maneiras de produzir as cinzas e, em Carnaúba dos Dantas, o método utilizado é recolher os ramos que os católicos levam à igreja no domingo de Ramos, na abertura da Semana Santa. Após isto, os ramos são queimados nas fogueiras das festas juninas e, no dia seguinte, as cinzas são recolhidas e armazenadas até a quarta-feira de cinzas.

“Ontem, em nossa comunidade, depois que impomos as cinzas nas testas das pessoas, os fiéis relataram que sentiram uma ardência, ou que sua pele havia sido lesionada. Nós não sabemos o porquê, os efeitos e as causas deste fato. É a primeira vez que ocorre, aqui na nossa cidade, algo deste tipo”, disse o padre.

O padre também emitiu um comunicado oficial sobre a ocorrência. A instituição religiosa segue investigando a situação para entender o motivo do incidente e, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), serão realizadas diligências para poder investigar o caso.

“Meus irmãos e irmãs, ficamos cientes do ocorrido na missa das cinzas. A preparação das cinzas foi feita como de costume, absolutamente normal, como todos os anos. Não sabemos o que causou a alergia nas pessoas. Lamentamos o ocorrido e nos sensibilizamos com todos que tiveram a pele atingida”.