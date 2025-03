Após polêmica nos bastidores, ultima noite de carnaval em Manoel Urbano é cancelada; entenda

A última noite de Carnaval em Manoel Urbano, município no interior do Acre, que estava programada para esta segunda-feira (4), foi cancelada após polêmicas nos bastidores do evento.

A festa, que iniciou no dia 28 de fevereiro e ocorreu por duas noites, estava sendo organizado pelos proprietários de distribuidoras locais e empresários, e prometeu uma estrutura decorada e preparada especialmente para receber foliões de toda a região, além de uma programação especial com artistas locais e nacionais.

Segundo informações, o evento teve um prejuízo que ultrapassa R$ 13 mil. A culpa do cancelamento da festa é atribuída a um dos organizadores, pois sua atuação prejudicou as vendas dos demais comerciantes instalados dentro do local.

A venda externa desse comerciante teria impactado negativamente no lucro dos outros dentro do evento, assim como na arrecadação geral do Carnaval de Manoel Urbano.

O acusado do problema afirmou para um jornal local que “estava apenas trabalhando como qualquer outro”. O caso causou indignação para os foliões e até o momento a prefeitura do município não se manifestou.