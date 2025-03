Em meio às festas de carnaval, uma situação se desenrolou envolvendo a Polícia Militar (PM) e os foliões que estavam no Tonheiros Bar, no bairro Tucumã. Após o encerramento do bloco do Vai Quem Quer, no domingo (2), os brincantes remanescentes se aglomeraram na rua em frente ao estabelecimento, bloqueando a passagem nas ruas.

Segundo foliões, os agentes da Polícia Militar que se deslocaram até o local agiram de maneira truculenta e com resposta de força desproporcional com a situação posta, além de terem usado spray de pimenta.

O bar transmitiu a cerimônia do Oscar e, segundo a denúncia, os policiais chegaram ao local durante a transmissão, pouco depois da vitória do filme brasileiro Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Já a PM, afirma que não foram ultrapassados os limites de atuação da corporação. “O local, que possuía permissão para eventos apenas na Rua Ocidente e capacidade máxima de 100 pessoas, estava superlotado com cerca de 300 pessoas em seu interior e aproximadamente 600 no entorno”, disse a PM em nota.

A instituição afirma ainda que ruas próximas ao bar também estavam obstruídas pelos foliões. “No mais, a Polícia Militar reforça que todas as condutas adotadas durante a ocorrência serão analisadas, e eventuais excessos serão devidamente apurados”, encerrou.

Confira a nota na íntegra:

No episódio em questão, a Polícia Militar do Acre esclarece que a atuação das guarnições no fechamento do estabelecimento seguiu os procedimentos previstos na Portaria PMAC Nº 147/2024.

O local, que possuía permissão para eventos apenas na Rua Ocidente e capacidade máxima de 100 pessoas, estava superlotado com cerca de 300 pessoas em seu interior e aproximadamente 600 no entorno. Além disso, foi constatada a obstrução total da Av. Noroeste por foliões consumindo bebidas alcoólicas em mesas e cadeiras dispostas na via pública, sem autorização, bem como a comercialização e fornecimento de bebidas em garrafas de vidro, o que representava risco à segurança e ia contra a regulamentação.

Diante do descumprimento das normas, foi determinado o encerramento imediato das atividades.

No mais, a Polícia Militar reforça que todas as condutas adotadas durante a ocorrência serão analisadas, e eventuais excessos serão devidamente apurados.