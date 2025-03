Após problemas mecânicos, balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves retoma atividades

A balsa que realiza a travessia de veículos e pessoas sobre o Rio Juruá, interrompida desde a noite de terça-feira (4) para manutenção, retomou seus serviços na tarde de quinta-feira (6) entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

A embarcação passou por reparos no eixo do motor do rebocador, o que resultou na suspensão temporária da travessia, um serviço gratuito oferecido pelo governo do Estado.

No dia 28 de fevereiro, a balsa enfrentou outro contratempo, quando o motor falhou e fez a embarcação descer cerca de dois quilômetros no rio de forma desgovernada. Após o problema ser solucionado, o serviço foi restabelecido, mas a balsa continuava a apresentar falhas, sendo necessária a intervenção para os reparos definitivos.

Durante o período de interrupção, veículos foram direcionados a balsas alternativas, que cobram até R$ 20 pelo transporte. Contudo, esses barcos menores não têm capacidade para transportar viaturas como as do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A embarcação utilizada para a travessia é operada por uma empresa local de Cruzeiro do Sul e alugada pelo governo do Acre, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).