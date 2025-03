Após problemas nas ETAs, Bocalom diz que abastecimento será normalizado nesta semana

O abastecimento de água em Rio Branco não está sendo realizado após as bombas das Estações de Tratamento de Água, ETA 1 e 2, serem prejudicadas por conta das fortes correntezas e do balseiro. A ETA 2 está sem funcionar após ser afundada pelo balseiro, na última terça-feira (11), a ETA 2 parou de funcionar na madrugada desta quinta-feira, após ser atingida pelo balseiro.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom , em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (13), lamentou a falta de abastecimento de água e informou que até sábado (15), o abastecimento de água já está funcionando para todos os bairros da capital.

“Infelizmente as duas ETAs afundaram no ano passado, infelizmente estamos trabalhando ali com balsas improvisadas, mas infelizmente às três e trinta da manhã, a balsa que tem ali as bombas da ETA 1, que produz 40% da água de Rio Branco, também virou, a ETa 2 já estava parada, que produz 60% da água, e infelizmente aconteceu isso”, disse.

O prefeito pediu para que a população economize água e declarou que o problema será resolvido ainda nesta semana.

“A gente pede que as pessoas economize o pouco de água que ainda tem, porque hoje ainda volta a funcionar a ETA 2 e até amanhã, no máximo até depois de manhã volta a ETA1”, completou.